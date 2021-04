Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare tutvustas toiduainetööstuse aastakonverentsil Skandinaavia ja Balti riikides läbi viidud uuringut, millest selgus, et eestimaalased kinnitavad, et on mures tarbe- ja toidukaupade ülepakendamise pärast. Seda kinnitas eelmisel aastal 35% küsitletutest. Number on aastaga küll protsendipunkti võrra vähenenud, kuid siiski riikidest kõige kõrgem. Seitsme riigi keskmine oli 23%.