FOTO ⟩ Hubble'i teleskoop pildistas Linnutee galaktika üht kõige eredamat tähte

NASA kirjeldas oma pressiteates AG Carinaed kui ebatavalist tähte, mis pole nagu iga teine vilkuv tuluke taevas. Selle ümber on gaasist ja tolmust koosnev udukogu, mis hakkas moodustuma umbes 10 000 aastat tagasi.

Udukogu ulatub tähest umbes viie valgusaasta kaugusele. Selliste tähtede eluiga on mõned miljonid aastad, samas kui näiteks Päikesel on see kümme miljardit aastat.