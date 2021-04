«Keskmised palgad on inimestel kasvanud hoolimata koondamistest ja tööpuuduse kasvust, erandiks on toitlustus ja majutus, kus käibe langus on olnud nii suur, et inimesed on pidanud leppima selgelt madalama keskmise palgaga,» ütles Eesti Panga president Madis Müller tänasel toidutööstuste aastakonverentsil «Tagasi normaalsusesse».