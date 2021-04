SEB Eesti kasum kerkis ligi 17 protsenti 26 miljoni euroni

«Esimest kvartalit iseloomustasid karmistunud piirangud koroonaviiruse ohjamiseks. Majandus on piirangutega üldiselt hästi hakkama saanud, tööpuudus on jäänud oodatust väiksemaks ning surve all olevate sektorite ring ei ole laienenud,» ütles SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik.