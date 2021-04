TLT sotsiaalbusside hanke võitis Veho AS Mercedese bussidega

«Igapäevaselt on pealinnas ligikaudu 750 sõidusoovi liinivedudele, millest 90 protsenti on invatranspordi liiniveod koolidesse, töökohtadesse ja teistesse igapäevatoimingutega seotud asutustesse ning 10 protsenti juhiveod ehk näiteks sõidud arsti juurde või taastusravikeskustesse. Meie eesmärk on muuta sotsiaaltranspordi teenus töökindlamaks ja kvaliteetsemaks,» ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.