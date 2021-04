Samas on niiske õhk siiski kõigile vabalt kättesaadav, seda tuleb lihtsalt osata enda kasuks tööle panna. Itaalia arhitekt Arturo Vittori on koos oma meeskonnaga välja töötanud lihtsa konstruktsiooni, mille abil passiivselt atmosfäärist puhast vett koguda. Leiutis on juba praegu paljude Etioopia, Kameruni, Togo ja Haiti kogukondade elu lihtsamaks teinud.