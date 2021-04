Uus idufirma StateOS toob e-riigi teenused inimestele lähemale

«Riik leiab mind üles, kui on vaja makse saada, aga ei leia siis, kui võiks teavitada õigustest või võimalustest,» selgitab StateOSi omanik Riho Oks. «Ma arvan, et ühiskonnas on palju kohti, kus inimesed ei tea oma kohustusi või võimalusi.»