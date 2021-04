Ilma saneerimismenetluseta ei ole TMK suuteline oma kohustusi täitma ja on muutunud püsivalt maksejõuetuks. Tallinna Moekombinaat plaanib börsiteate kohaselt jätkata igapäevase majandustegevusega kuni ajutise halduri nimetamiseni. Seejärel on T1 Mall of Tallinn keskuse tegevuse jätkamine pankrotihalduri ja võlausaldajate otsustada.