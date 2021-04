Tallinna börs lõpetas päeva punases, järjekordne halb päev Pro Kapital Grupil

Saunum Group teatas esmaspäeval, et plaanib ettevõtte aktsiakapitali uute aktsiate emiteerimise teel suurendada 8500 euro võrra, koos ülekursiga ulatub kaasatav summa aga 1,3 miljoni euroni. Saunum plaanib emiteerida 85 000 uut lihtaktsiat. Uute aktsiate väljalaskehind on 15,4 eurot aktsia kohta, millest 0,1 eurot on aktsia nimiväärtus ja 15,3 eurot on ülekurss.