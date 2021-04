Reisilaev Vesta võtab Aegna liinil esialgu peale kuni 24 reisijat

18 piletit tuleb eelmüüki ning kuus pääset on võimalik soetada kohapeal elavas järjekorras.

Tallinna lahe kirdeosas asuv Aegna saar on 14 kilomeetrit Viimsi poolsaarest loodes. Kümne kilomeetrise rannajoonega saare pindala on kolm ruutkilomeetrit. Kõrgeim looduslik maa-ala on 14,6 meetrit üle merepinna. Aegna kuulub Tallinna kesklinna haldusalasse.