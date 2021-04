Investor Mari: need on kolm aktsiat, mida ma müüa ei saa

Alustame halvast: kõige suurem mure on mul hetkel Tallinki aktsiaga, mis ei idane ega mädane ning on mul ilusti 25% algselt sisse pandud summast ära kaotada osanud.

Selge see, et Tallinkit lõi koroonaviirus, aga mul tuleb korraks rahuliku peaga maha istuda ja mõelda, et kas on mõistlik teda hoida. Muidugi saab see kriis läbi ja siis hakkab rahvas jälle laevadega sõitm ja burgereid nosima – ma ikka kipun unustama, et Tallinkil on suur frantsiisiäri. Aga kas ajal, kus turul paljud teised ettevõtted heas sõiduvees on, pean ma Tallinkiga miinuses istuma? Ehk saan kuhugi mujale raha paremini ära paigutada ja ostan siis aktsia uuesti tagasi. Vot sellised mõtted siin rahvusliku laevafirma kohta.

Teine hädaline on taas Eesti esinumber teisest ärivaldkonnast – Swedbank. Kahjum pole siin teab mis suur, rahas vaid kümmekond eurot, aga taaskord: turul on praegu nii palju aktsiaid, mis rallivad, miks peaksin ma kinni istuma väärtpaberiga, mis suurt midagi ei tee?

Päris liiga ei tohi Swedbankile muidugi teha: pank maksis mulle aprilli alguses 580 krooni dividende. 174 krooni võeti tulumaksuna kohe maha ehk kätte jäi mul eurodes umbes 40 eurot. Teisipäeval teatatud tulemuste peale kukkus aktsia peaaegu kohe 5% otsa, nii et saaksin dividendide eest kohe mitu head aktsiat juurde osta – näe, kuidas pank inimest kiusatusse ajab!

See-eest on üllatavalt hästi käinud mu käsi Coop Panga, Blackstone‘i ja Harju Elektri aktsiaga, kes on mu raha peaaegu kahekordistanud. Kuna vana investeerimistarkus keelab võitjaid müüa, siis ma neile müüginäppu praegu külge panna ei taha. Blackstone‘i numbrid tulid juba eelmisel nädalal. Aktsia, mis tänavu aasta algusest on kerkinud üle 30%, võib rahus portfellis edasi püsida.

Vähest aktsiatõusu on näidanud Tallinna Kaubamaja, aga ta on mulle vähemalt seni truult dividendi maksnud, aastate jooksul kokku 469 eurot. Tegu oli ühe esimese ostuga, mille ma 2017. aastal tegin, nii et valetaksin, kui ütleksin, et ma seda aktsiat täiesti kaine pilguga vaatan.

FOTO: Ekraanitõmmis