Puusta jäi RS:X MM-võistlustel 12. kohale ja tõusis maailma edetabelis kümnendaks

Medalisõit tõi muutuse ka meeste arvestuses, viimaseks RS:X klassi maailmameistriks tuli Kiran Badloe, teine on itaallane Mattia Camboni ning kolmas kreeklane Vyron Kokkalanis.

Küll aga saabus täna uudis, et Ingrid Puusta on naiste RS:X klassi värskes edetabelis tõusnud 10. positsioonile. Esikohal on Katy Spychakov.