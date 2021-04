Bezose ja Muski vastasseis: Blue Origin pole rahul, et NASA sõlmis 2,9-miljardilise lepingu SpaceXiga

Blue Origin esitas USA riigikontrollile 175-leheküljelise kaebuse, mille kohaselt hindas NASA valesti ettevõtte pakkumist. NASA leping SpaceXiga on väärt 2,9 miljardit dollarit, kirjutab The Verge.

SpaceXi juht Elon Musk pilas Blue Origini Twitteris ja viitas, et Bezose ettevõte pole suutnud midagi orbiidile saata.

Aastaks 2024 kavandatud Artemise programmi Kuu-lendudel on plaanis kasutada SpaceXi veel prototüübi järgus olevat kosmoselaeva Starship, mis on kavandatud suure meeskonna jaoks ning peaks maanduma nii Maale kui muudele taevakehadele.

Korduvkasutamiseks mõeldud Starshipi väljatöötamine ei ole seni sujunud roosiliselt. Katsetustel on plahvatanud juba neli prototüüpi.

Artemise Kuu-programmi kanderaketina on kavas kasutada NASA pikalt arendatud SLS-i (Space Launch System), mille esimest starti on oodata sel aastal. Seda on siiski juba korduvalt edasi lükatud.