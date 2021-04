Soome-Eesti Kaubanduskoda sai uued juhid

Koja aseesimehe kohale asub pikaaegne rahvusvahelise riskijuhtimise ja julgeoleku valdkonna juht Martin Ilumets, Ilumets & Partners OÜ-st.

«Ettevõtlus on ainus heaolu tootev tegevus ühiskonnas. Selle säilitamine ja toetamine rasketel aegadel, ka kriisides, on äärmiselt oluline. Riigikassasse ei tule raha kusagilt mujalt – riigi laenu võtmist ja Euroopa Liidu tugesid arvestamata. Mida kiiremini saavad ettevõtted võimaluse tegeleda oma äriga – loomulikult tervisele ohutult – seda kiiremini hakkab riigikassasse laekuma ka tulu käibemaksu ja muude maksude kaudu. Vahel tundub, et see lihtne seaduspärasus on paljudel ununenud,» lausus Sopanen.

«Hästi planeeritud ja väljendatud sõnumiga COVID-19 kriisist väljumise plaan on paljudele ettevõtetele elu ja surma küsimus. Piiranguid ei tohi jätkata kauem, kui on hädavajalik. Kõige tugevamalt on kriis tabanud turismivaldkonda ning meie, selles valdkonnas, oleme valmis tegema mida iganes tegevuse alustamiseks ja klientide turvalisuse tagamiseks.»