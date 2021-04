Rahandusminister lubab hoogsat erastamist: kõik, mis turukonkurentsis tõrgeteta toimib, tuleb erastada

«Valitsuskabineti soov on kõik riigi osalused analüüsilaual pulkadeks lahti võtta ja minu ettepanek on kõik, mis turukonkurentsis tõrgeteta toimib - erastada,» kirjutab Penus-Rosimannus.

Rahandusministri sõnul on riigil on neid ülesandeid küll ja küll, mida ainult ja üksnes riik saab täita ning nendegagi on riigil täna tükk tegemist. «Nende kõrval ei peaks riik maksumaksja raha eest tegelema sisuliselt turu moonutamisega,» lausus ta.

Eesti Raudtee ja Rail Baltic Estonia võiks kokku liita

Lisaks - kus on selge, et tegemist pole ega saa olema äritegevusega, vaid avalike ülesannete täitmisega, võib olla ausam praegustest aktsiaseltsidest teha sihtasutused. Seda tasub rahandusministeri hinnanul kaaluda näiteks AS Hoolekandeteenuste, AS Vanglatööstuse puhul. «Mõnel puhul tundub tulevikus mõistlik sarnaseid funktsioone täitvad ettevõtted ühte liita, näiteks Eesti Raudtee ja Rail Baltic Estonia,» märkis ta.