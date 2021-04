Tänane börsimaailma kuumim kaup on hoopis juust

Financial Timesi andmetel on juustufutuurid tugevat tõusu tegemas. Futuurid erinevad aktsiast selle poolest, et ostja võtab endale siin kohustuse kindlaksmääratud aja pärast futuuri taga oleva toote välja osta - kui ta seda just vahepeal kellelegi teisele maha äritseda ei suuda.

Praegu on käima läinud tõeline cheddari-ralli, kirjutab Financial Times: juustukauplejad on omale krabanud ligi 30 miljoni kilo ulatuses juustulepinguid. Naela (ca 0,45 kg) juustu hind on küll võrreldes kuu algusega pisut langenud: 2 dollarilt 1,87 dollarile. Seevastu on kauplemine hoogu juurde saanud,kirjutab leht.