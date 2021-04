Statistikaamet otsib konkursiga peadirektorit

Statistikaameti ülesanne on kajastada ühiskonna olukorda ja muutusi ning varustada ühiskonda rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulise teabega.

Statistikaamet on peamine andmetega tegelev kompetentsikeskus ning andmehalduse korraldaja riigis, teatas riigikantselei.

Statistikaameti peadirektori peamisteks väljakutseteks on tänavu detsembris toimuva rahva- ja eluruumide loenduse ettevalmistamine ja läbiviimine, ettevõtjate andmete esitamisega kaasneva halduskoormuse jätkuv vähendamine ning statistikaameti kujundamine riigi andmeteaduse kompetentsikeskuseks.

Eelistatud on kandidaat, kellel on varasem kogemus infosüsteemide arendamisel või statistiliste andmete kogumisel ja töötlemisel. Samuti on eelistatud muudatuste juhtimise ja rahvusvahelise koostöö kogemusega kandidaat.