Samsung hoiatab, et kiipide puudus võib hakata mõjutama nutitelerite tootmist

Samsungi ekraaniosakonna juht Han Jong-hee rääkis Lõuna-Korea meediale, et ettevõte annab endast parima olukorra leevendamiseks. Ta selgitas, et sel aastal on seis tarnetega veel hea, kuid kiibipuuduse jätkudes muutuvad probleemid tõsisemaks. «Kogu tööstusharul on tõsine puudus ja kui see jätkub, siis me võib-olla ei suuda enam telereid toota,» sõnas ta.