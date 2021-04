Valitsus alustab Operaili osalise erastamisega

«Operail on lisaks riigile olulise kaubaveo tagamisele avanud ka ärisuundi, mille erastamine loob võimaluse konkurentsipõhise kaubaveo turu tekkeks. Riigile jääva osaga säilib meie jaoks strateegilise tähtsusega kaubaveo osa. Osalise erastamisega saame ka vajaliku raha, et valmistada veduripark ette elektrifitseeritud raudteeks,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on andnud Operailile ülesande valmistada ette erastamine selliselt, et riigile jääks kontroll strateegiliselt tähtsa raudtee kaubaveo osas. Samuti peab mittestrateegiliste äride müügist saadav tulu võimaldama kindlustada raudteekaubavedude paremat teeninduskvaliteeti ja investeeringuid keskkonnasäästu. Peamiselt tuleb investeerida amortiseerunud veduripargi uuendamisse. Eesti kaubavedurite keskmine vanus on üle 35 aasta ning Eesti kaubavedude veduripargi investeeringu vajadus lähiaastate jooksul on ca 74 miljonit eurot.