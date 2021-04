Arco Vara hakkab maksma kvartaalset dividendi

Arco Vara juhatus paneb 14. mail toimuvale aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Arco Vara dividendipoliitika kuni 2023. aasta lõpuni. Alates 2021. aasta teisest kvartalist makstakse aktsionäridele dividendi igas kvartalis vähemalt 1 sent aktsia kohta. Sellele lisandub täiendav dividend, mis sõltub eelmise majandusaasta auditeeritud puhaskasumist.

Arco Vara juhatuse liikme Miko-Ove Niinemäe sõnul annab kvartaalne dividendipoliitika investeerijale võimaluse teenida lisatulu ühe korra asemel neli korda aastas. «Eestis tegeletakse aina aktiivsemalt investeerimisega ja aasta lõpus on oodata ka Tallinna börsile ka oluliselt lisa. Siiski on investeeringute mahud väikesed ja mahu tõstmiseks on investoril tihti vaja koguda või oodata dividendi. Usun, et tänases volatiilses ajas on taoline dividendipoliitika igati teretulnud,» rääkis Niinemäe. Ettevõtte juht lisas, et ehkki Eestis ollakse harjunud dividendide kord aastas väljamaksmisega, on näiteks New Yorki börsil tegu täiesti tavalise nähtusega.

Rohkem kui kümme aastat Arco Varasse investeerinud investor Jaanus Hellat kinnitas omalt poolt, et Eesti börsil on tegemist märgilise otsusega. «On juhtunud, et mõni ettevõtte maksab dividendi kvartaalselt, aga see on olnud lühiajaline otsus, regulaarset pikaajalist praktikat keegi varem teinud pole.» Ka Nasdaq Tallinna börs kinnitas, et Arco Vara on aktsia emitentidest esimene, kvartaalseid dividende on varasemalt maksnud ainult üks fond.

Hellati hinnangul on ettevõtetel ilmselt seni puudu jäänud julgusest. «Me oleme olnud küllaltki kiiresti ja ebakindlas keskkonnas kasvav majandus. Arco Vara kui esimene pääsuke on kinnituseks, et hakkame jõudma kindlatesse vetesse,» leidis Hellat lisades, et aktsionärile annab kvartaalne dividendi maksmine lisakindlust - tulu on mitme aasta peale ette ennustatav ja regulaarne kuni 2023. aasta lõpuni.

Üllatava aspektina tõi investor välja asjaolu, et pärast Arco Vara 21. aprilli börsiteadet dividendipoliitika kohta ei toimunud aktsia hinnas mingeid muudatusi. «Ma olin kindel, et järgneb hinnatõus, aga börs suudab üllatada. Samas võib hüpe tulla ka tagantjärele.»

Juhatuse ettepaneku kohaselt tuleb suurendada Arco Vara aktsiakapitali kooskõlas 2016. aasta 10. mai üldkoosoleku otsusega lasta välja 390 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 70 senti ühe aktsia kohta. Aktsiakapitali suurendamisega viiakse lõpuni eelmise juhataja optsiooniprogramm. Dividendi väljamaksmisel arvestatakse ka 390 000 uue emiteeritava aktsiaga.