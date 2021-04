Maksuamet pani käe ette pea miljardi euro eest maksuvaba kasumi jaotamisele

Maksusaladuse hoidmise kohustuse tõttu ei saa MTA konkreetseid juhtumeid täpsemalt kommenteerida, ent kapitali töögrupi maksuaudiitori Olavi Ottensoni sõnul on MTA eesmärk avastada kõik sellised olukorrad, kus ettevõtete tehingutel puudub reaalne majanduslik sisu ning neid tehakse peamiselt maksueelise saamiseks. «Ebaseaduslike skeemide kasutamine on vähenenud, kuid avastuste puhul paistavad silma pikad tehingute jadad ja tegelike kasusaajate varjamine,» lisas ta.

MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul on järelevalve äriühingute kasumi varjatud jaotamise üle üks MTA prioriteet. «2016. aastal uuendasime riskihindamise metoodikat, mis on toonud väga edukaid tulemusi. Juhtumite avastamisele on lisaks kaasa aidanud seaduste täiendused, rahvusvaheline koostöö ning kapitali töögrupi koosseisu suurendamine,» ütles ta.