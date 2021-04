Swedbanki kasum vähenes

Panga teatel on kasumi vähenemine tingitud peamiselt suurematest laenukahjumite eraldistest.

Swedbank märkis tulemuste kommentaaris, et eraklientide ja äriklientide laenumahud kasvasid tänavu esimeses kvartalis 3 protsenti. Hoiused kasvasid 18 protsenti. 2021. esimeses kvartalis väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 262 miljoni euro eest ja ettevõtetele 286 miljoni euro eest.

Panga kinnitusel jätkab laenuportfell jätkab kasvamist, nõudlus kodulaenu järele on märkimisväärselt suurenenud.

Eeldatavad laenukahjud kasvanud

Majandustegevuse jätkuva aeglustumise ja ebakindluse tõttu on eeldatavad krediidikahjud kasvanud 10,3 miljoni euroni; 2020. aasta samal ajal oli sama näitaja 5,5 miljonit eurot.

Krediidikahjude tõusu peamiseks põhjuseks oli panga teatel võimalike laenukahjumite katteks ettenähtud reservi tõstmine 12,5 miljoni euro võrra. Panga laenuportfellist moodustab see 0,15 protsenti. «Tegemist oli ennetava sammuga juhuks, kui laenukahjumid peaksid majanduses valitseva ebakindluse tõttu suurenema. Koroonaviiruse kestev ja laialdane levik, liikumispiirangute jätkumine mitmetes Eestile majanduslikult olulistes riikides ning vaktsineerimise oodatust aeglasem tempo on suurendanud võimalust, et majanduse taastumine kestab arvatust kauem,» märkis pank.