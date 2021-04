If Kindlustus: viiendik uutest korteritest läheb otse rendile

Lühiajalist rentimist eelistatakse kõige enam korterite puhul, mille vanus on 0–5 aastat. Nii uued on 61% lühiajalise rendi korteritest.

If Kindlustuse strateegiliste partnerite äriarendusjuhi Hardi Saarniidu sõnul on viimasel ajal märgata, et kinnisvarainvestorid võtavad aina aktiivsemalt spetsiaalselt rendikorteritele mõeldud kindlustuskaitseid. «Tänane statistika näitab, et juba rohkem kui 13% uutest korteritest on kaetud üürikorteri lisakaitsega. Kui arvestada asjaolu, et mitte kõik omanikud ei võta rendikinnisvara kaitset ja kaitsevad kinnisvara ainult kodukindlustusega, ulatub rendikorterite osakaal uute korterite seas ilmselt paarikümne protsendi ligi.»