Kiibipuudus ähvardab autotööstust terve aasta kiusata

Autofirmad kavatsesid sel aastal tootmist suurendada, et reageerida eeldatavale tarbijate nõudluse kasvule pandeemia leevenemisel ja teenida tagasi mullused kahjumid. Kuid ilma piisava hulga kiipideta see lootus luhtub.

Kiibinappus on sundinud autofirmasid varude lõppedes lühiajaliselt tootmisliine peatama. Toyota, Volkswagen, Ford, Peugeot, Fiat, Jeep, Honda, Jaguar Land Rover ja isegi Hiina idufirma Nio on pidanud viimase kuu jooksul oma tehastes töö seiskama. Autotootjad on viimastel aastatel kulude kärpimiseks vähendanud käepärast hoitavate osade varu, mistõttu tarnehäired võivad kiiresti kogu tehase kinni panna.