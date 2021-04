USA aktsiad jätkavad rekordirallit

USA börside avanemisel kerkisid kõik põhiindeksid, S&P 500 lisas 0,3 protsendipunkti ning jõudis 4192 punktini. Investorid panustavad lõdva rahapoliitika jätkumisele, koroonapiirangute leevendamisele nüüd, mil vaktsiinid on kättesaadavamad ning lõppeks ka majanduskasvule.

Suur rahatrükk ja probleemid tarnetega on aga mitmed varad kiirele tõusule ajanud ning Financial Timesi andmetel plaanivad väga paljud ettevõtted lähiajal hindu tõsta. Möödunud nädalal tunnistasid hinnatõusuplaanid üles nii Coca-Cola, Whirpool kui ka mitmed teised USA ettevõtted.

Mis praegu börse veel mõjutab

Käsil on tulemuste hooaeg ning täna öösel on oodata ühe maailma skandaalseima aktsia Tesla numbreid. Financial Timesi andmetel oodatakse ettevõtetelt niisugust tulemuste paranemist nagu viimati nähti 2018. aastal. USAs aitab meeleolu üleval hoida president Joe Bideni suur ligi 2 triljoni dollari suurune majanduse turgutuspakett.