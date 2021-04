Kümme lihtsat nippi, kuidas teha täiesti tasuta aktsianalüüsi

1. Kõigepealt vaata aktsiagraafikut pikema perioodi jooksul. Investori raudne reegel on, et minevikutootlus ei taga tulevikutootlust, ehk see, et aktsia seni tõusis, ei tähenda, et ta edasi tõuseks. Aga kui on näha, et aktsia on 5 aastat järjest langenud, tuleb endalt väga tõsiselt küsida, kas firmas on mingeid ümberkorraldusi näha, mis ettevõtte just nüüd jälle kasvukursile pööraksid.

2. Mis on aktsia P/E ehk hinna ja kasumi suhe. Selleks tuleb jagada aktsia hind kasumiga aktsia kohta (nn EPS). Sisuliselt ütleb see number, kui mitu aastat läheks aega, et firma suudaks investorile tema täna sisse pandud investeeringuraha tagasi toota. Vana rusikareegel ütleb, et üle 10 on kõik kallivõitu, aga tänapäeval leiab sellist näitu pigem kommunaalettevõtete juures, tehnoloogiaaktsiatel on see number tihtilugu mitu korda kõrgem. Võrdle teiste sarnaste ettevõtetega, et saada aru, kas firma on parasjagu kallis.

3. Kas dividendi saab ja kui suur on dividenditootlus.

4. Mis on aktsia P/B suhe ehk kuidas on lood raamatupidamisliku väärtusega. Segase näidu taga on lihtne põhimõte: jaga aktsia hind firma varadega aktsia kohta, millest on lahutatud kohustused. Kehtib põhimõte, et kui saadud arv on väiksem kui 1, on aktsia mudaodav. Ehk kui firma pankrotti läheb ja vara maha müüma peab, saab aktsionär rohkem kui tema aktsia praegu väärt on. Selline olukord valitses pikalt Tallinki aktsiaga. Kui number on suurem kui üks, siis on aktsia ülehinnatud.