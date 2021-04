Elon Musk inimeste Marsile lennutamisest: paljud saavad ilmselt alguses surma

«See on vaevaline ja ohtlik reis, kust ei pruugi elusana naasta, aga see on ka imeline seiklus, mis kõlab ahvatlevalt. See on Marsi reklaam,» vahendas Independent Muski sõnu.

Ettevõtja jätkas, et see teekond oleks ohtlik, ebamugav ja pikk. «Ausalt öeldes saavad ilmselt paljud inimesed alguses surma. Seal on karm,» sõnas ta.

Musk teatas eelmise aasta alguses, et 2050. aastaks oleks võimalik saata miljon inimest Marsile. Selle jaoks plaanitakse ehitada tuhat Starshipi raketti.

«Me ei sunni kedagi minema,» ütles Musk intervjuus ja märkis, et miljonid inimesed tahaksid vabatahtlikult Marsile minna. «Kõik käib vabatahtlikkuse alusel.»