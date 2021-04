Saksamaa autotootja Volkswagen hoiatas ettevõtte tippjuhte, et selles kvartalis väheneb tootmine esimese kvartaliga võrreldes oluliselt, sest koosteosade, eelkõige mikrokiipide tarnetega on tõsiseid probleeme, kirjutab Briti majandusleht Financial Times kontserni kuuluva Hispaania autotootja Seati juhi Wayne Griffithsi sõnadele tuginedes.