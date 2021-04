Eelmisel reedel vaatas Harju maakohus läbi Soome ärinaisele Tiina Jylhäle kuuluva The Look Medical are OÜ kaebuse Luminori peale. Ettevõte süüdistas panka selles, et kuna pank külmutas kontol oleva raha, jäi ettevõte ilma suurest tellimusest ning ei saanud Soomele nõutavads koguses maske tarnida. Firma nõudis Harju maakohtus Luminori lepingu ülesütlemise tühisuse tunnistamist, reedel andis kohus õiguse Luminorile.