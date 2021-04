Bitcoin tegi võimsa tõusu

Tegu on suurima krüptovaluuta tõusuga pärast 8. veebruari, kirjutas Bloomberg. «Kui te krüptorahadesse usute, siis eelnenud langus pakkus suurepäraseid ostukohti,» ütles Copia Wealth Studios tegevdirektor ja asutaja Michael Sikorsky. «Volatiilsus on alati loonud häid võimalusi.»

Bitcoin kerkis 14. aprillil, pärast suure krüptoplatvormi Coinbase USA börsil noteerimist, rekordilise 64 870 dollarini. Eelmisel nädalal tabas krüptorahasid aga suur sula. Täna varahommikuks oli bitcoin odavnenud juba ligi 47 000 dollarini, millele järgnes maruline tõus. Eelnenud languse üheks põhjuseks oli USA presidendi Joe Bideni karm maksuplaan, mille kohaselt aastas enam kui miljon dollarit teenivate ameeriklaste kapitalituludele kehtestatakse praeguse 20-protsendise maksu asemel enam kui 43-protsendine maks. Maksuhirm pole sugugi alusetu: need, kes aasta tagasi bitcoin'i ostsid, olid ligi 500 protsendiga kasumis.

Samuti hoiatas JPMorgan eelmisel nädalal, et krüptorahade edasine kallinemine võib olla ohus. JPMorgani juht John Normand rääkis, et bitcoini tõus on olnud järsem kui mis tahes muu finantsinnovatsioon või mull viimase 50 aasta jooksul. Lisaks teatati nädala lõpus Türgis kahe krüptovaluuta vahendaja kokkuvarisemisest.