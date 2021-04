Saunumi aktsiaid saab hakata märkima kuu aja pärast

Tänu First Northil noteeritud aktsia ülikiirele tõusule saab firma investoritelt sedapuhuku hulga rohkem raha küsida kui detsembrikuus börsile tulles. Kui toona oli märkimishinnaks 2,84 eurot, siis sedapuhku tuleb märkijal tasuda 15,4 eurot. See on siiski hulga soodsam kui praegu aktsiat börsilt osta, sest tänase seisuga kaupleb Saunumi aktsia 19 euro taseme juures.

Saunumi juhid on juba teatanud, et eelistavad ülemärkimise korral oma vanu aktsionäre ehk neid, kellel märkimise ajaks juba on mõni Saunumi aktsia olemas. Täpsemat aktsiate jaotumist ülemärkimise korral veel kindlaks määratud pole. Detsembrikuise IPO ajal märgiti Saunumi aktsiad kpmnekordselt üle ehk investorid said soovitud aktsiakogusest vaid murdosa kätte.