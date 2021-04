Hoolimata koroonaviiruse leviku rekorditest liigub Inda börs üles

India peamised aktsiaindeksid on langenud veebruaris saavutatud tippudest 7 kuni 9 protsenti. Investorid loodavad, et koroonaviiruse juhtumite kasv võib peagi saavutada tipu ning sellele järgnev langus leevendab pandeemia majanduslikku mõju, kirjutas Reuters.

COVID-19 juhtumid on kasvanud viiendat järjestikust päeva ning tänane rekord oli 352 991 uut nakkusjuhtu. Analüütikute sõnul ei avalda praegune viiruselaine aga aktsiaturule esimese lainega sarnast mõju. «Kuigi meil ei pruugi pandeemia vastu ravi olla, mõistame selle mõjusid seekord paremini. Turul usutakse, et uue laine negatiivne mõju kestab kolm kuni kuus kuud ning see on juba aktsiahindade korrektsioonis kajastunud,» ütles Mumbais asuva BNP Paribase India aktsiauuringute juht Amit Shah.