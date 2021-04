Rahvusvaheline Valuutafond käib Eestis virtuaalsel visiidil

Seekordsetel kohtumistel arutatakse keskse teemana koroonakriisi sotsiaalmajanduslikku mõju ja selle leevendamise võimalusi, et väheneks pikaajaliste kahjustuste risk majandusele. Majanduse taastumise hindamisel on tähelepanu all nii juba tehtud kui ka kavandatavad majanduspoliitilised sammud. Eelarvepoliitika küsimustest on arutelu all riiklikud toetusmeetmed. Eesti majanduse digi- ja rohepöörde eesmärke arvestades antakse missiooniliikmetele ülevaade struktuuripoliitikast, mis toetab majanduskasvu.