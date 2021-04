Majanduse lühiuudised

VW nõuab endiselt tegevjuhilt üle miljardi euro

Autohiid Volkswagen taotleb endiselt tegevjuhilt Martin Winterkornilt seoses diislipettuse skandaaliga üle miljardi euro valuraha. Tegu on suurima valurahaga, mida Saksamaal on kunagi firmajuhtidelt välja nõutud. Nõudest suurema osa katab tõenäoliselt Winterkorni vastutuskindlustus. Saksa autohiidu tabas 2015. aastal kriis, kui selgus, et Volkswagen ja selle tütarfirmad paigaldasid autodesse niinimetatud katkestusseadmed, mis näitasid laboritestidel emissiooni ­väiksemana, kui see oli tegelikes sõiduoludes. Skandaal on läinud firmale seni maksma üle 30 miljardi euro. AFP/BNS