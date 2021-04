Unusta arvutid, kiibikriis on jõudnud kodumasinateni

Financial Timesi andmetel on kiibikriis jõudnud juba kodumasinate tootjateni. Kui varasemalt on räägitud eelkõige IT-sektorist, siis nüüd on selge, et ka näiteks pesumasina- ja teleritootjad ei saa tootmisliine kiibipuudusel käivitada.

Kriisi on põhjustanud ühelt poolt koroonaaegse nõudluse hüppeline kasv ja teisalt äpardused ja õnnetused mitmetes kiibitehastes, mis on kiibipakkumist oluliselt vähendanud. USA leht kirjutab, et oma osa kriisi süvendamisel mängivad ka sanktsioonide alla pandud Hiina ettevõtted, kes kiipe suures mahus laos hoiavad ja teistele kätte ei anna. Ka Eesti tootjad pole hädast puutumata jäänud. Samas tuuakse välja, et kriisi kindlaks võitjaks on kohalikud tootjad, kes suudavad kiiresti reageerida - nende jaoks on ajad lausa kuldsed.