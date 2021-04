Apple tõmbab uue operatsioonisüsteemiga reklaamiärimeestel jalad alt

Apple lubab, et iOS 14.5ga on kasutajaid raskem jälitada ning ka reklaamid ei pääse inimesi kiusama. See on reklaamiärimehed rünnakule surunud, kirjutab Handelsblatt.

Uus operatsioonisüsteem peaks tulema välja järgmisel nädalal ning võimaldab kasutajatel seadmetes kas nn jälitamist (trackingut) lubada või keelata. Handelsblatti andmetel on uuringud näidanud, et keelata kavatseb selle vähemalt 62 protsenti kasutajatest. Sellega kukuvad ära väga paljude ettevõtjate reklaamitulud. See ei puuduta ainult suurtegijaid vaid näiteks ka väiksemate mobiilimängude loojaid, kes pakuvad oma toodet tasuta ning saavad raha reklaamide näitamise eest.

Saksamaa meediaagentuuride organisatsiooni juht Klaus-Peter Schulz kinnitas, et Apple‘i uuendus toob meediaäris kaasa suured muudatused. Reklaamist elatuvad ettevõtted nagu Facebook on kinnitanud, et Apple‘i uuendus teeb nende ärile halba, nii et paljud firmad peavad oma ärimudeli tõsiselt ümber vaatama.

Samas ei tasu arvata, et Apple reklaamid ära keelaks. Pigem on oodata, et äri ehitatakse üles selliselt, et nad saavad näidata oma reklaame ja reklaaminäitamise eest rohkem raha võtma. Sarnaselt on varem käitunud ka Google, kes eelistab näidata omareklaame.

Apple‘i uuendused sellega ei piirdu: iOS 14.5 võimaldab näotuvastusega telefoni avada ka siis, kui inimene kannab maski, samuti podcastiäpid. Apple kinnitas, et tuliuus iPhone 12 tulebki juba uue operatsioonisüsteemiga välja.