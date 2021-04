Maksusüsteemi iseärasused: kehvemal järjel perede jaoks on huviharidus kallim

Ebavõrdse kohtlemise põhjuseks on hariduskulude tulumaksuvabastuse puhul neli märkimisväärset süsteemi iseärasust, kirjeldas Uusküla.

Esimene maksusüsteemi iseärasus teeb Uusküla sõnul madalama sissetulekuga lapsevanematele huvihariduse kallimaks. «Põhimõtteliselt on huvikooli uksel kogu aeg väljas kaks erinevat hinnasilti,» nentis ta.

Uusküla selgitab, et oletades, et huvihariduse eest makstav summa on 1000 eurot aastas, siis tegelik hind kujuneb järgmiselt: