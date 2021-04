Kindlustus ei pruugi kulupõlengust tekkinud kahju hüvitada

Eestis on kulu põletamine keelatud ja sellega võib kaasneda rahatrahv. ERGO kindlustuse varakahjude osakonna juht Erko Makienko selgitas, et hooletust tuletegemisest tekkinud kahjusid ei pruugi kindlustus hüvitada. «Kui kindlustatu teeb ebaseaduslikult lõket või on tuld tehes raskelt hooletu ning selle tagajärjel põleb näiteks tema maja maha, siis seda kindlustus katta ei pruugi,» sõnas ta.

Selle aasta suurim tule tegemisest alguse saanud kodukahju ulatus 50 000 euroni. Tulega seotud juhtumite arv moodustab vaid kaks protsenti kõigist kodukindlustuse juhtumitest, kuid kahjusummat silmas pidades tervelt 34 protsenti kõigist juhtumitest, ulatudes üle 7 miljoni euro, selgub kindlustusfirma viimase viie aasta kahjustatistikast. «See näitab, et tulega seotud kahjud on reeglina väga suured,» nentis Makienko.

Päästeliidu nõukogu liige ja Vajangu tuletõrjeühingu juht Toomas Sillamaa ütles, et aprillis oli maastikupõlenguid väga palju. «Palju probleeme on näiteks on värskelt suvila või maakodu soetanud inimestega. Ei arvestata näiteks sellega, et tuul võib äkitselt suunda muuta ja ühest sädemestki võib alata põleng, mis ehmatava kiirusega peremeestel ja -naistel üle jõu käima hakkab,» rääkis ta.