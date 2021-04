Luksusnäljas fondijuht varastas klientidelt 40 miljonit dollarit

Bloombergi teatel oli Andrew Franzone skeem ülimalt lihtne: ta veenis oma sadat klienti paigutama 40 miljonit dollarit väidetavalt ühte tema fondi. Klientidele väitis mees, et tegu on väga likviidse fondiga, kus ta kaupleb optsioonidega. Kliendid ei märganud pikka aega midagi, sest raha voolas Franzone kätte aastatel 2014 – 2019.

Kuid seda fondi polnudki, räägib prokurör. Rallifänn Franzone suunas suurema osa saadud rahast ebalikviidsetesse erainvesteeringutesse. Maakeeles: mees ostis endale selle eest omale muuhulgas ralliautode kollektsiooni ja kollektsiooni hoidmiseks lennukiangaari. 2016. aastal andis Franzone Wall Street Journalile intervjuu, kus mainis, et tema kollektsioonis on näiteks No 28 Ford Galaxy, millega võideti 1965. aastal Daytoni ralli.