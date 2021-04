Toitu ähvardab suur hinnatõus

Bloombergi andmetel on drastiliselt kerkinud nii maisi, nisu, sojaubade kui ka taimsete õlide hind. Bloombergi nn põllumajadusindeks (Bloomberg Agriculture Spot Index) on jõudnud nii kõrgele tasemele, kus ta oli viimati 2014. aastal.

See, selgitavad eksperdid, tähendab, et on oodata kiiret hinnatõusu väga paljudes toiduainetoodetes, sest nimetatud tooraineid kasutatakse peaaegu kõikjal.

«Üle kogu maailma näivad hinnad olevat tõusutrendis,» ütles väljaandele ÜRO vanemmajandusteadlane Abdolreza Abbassian. Tema hinnangul on praegu väga vähe märke selle kohta, et hinnad võiksid langeda – pigem on oodata jätkuvat hinnatõusu.

Kallim toiduhind tabab valusalt eelkõige arenguriike, kuid mitte ainult: koroonapandeemia on põhjustanud kõikjal maailmas järsu töötuse tõusu ning töötute jaoks moodustab toidukord olulise osa kulutustest.

Bloombergi andmetel on viimase aastaga nisuhind 30% kallinenud, sojaoad on aga 80% kallimad kui aasta varem. Hinnatõus on tabanud nii Mehhiko tortillasid kui ka Brasiilia liha. Venemaa püüab hinnatõusu vastu võidelda nii, et külmutas mitmete toodete hinnad.

Osalt nähakse hinnatõusu taga Hiina tegevust, kes on viimasel ajal toiduaineid suurelt importima hakanud. Samas näitavad numbrid, et toit on kogu maailmas 10 kuud järjest kallinenud ning ühte süüdlast nimetada ei saa.