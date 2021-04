Korea ülirikaste perekonda tabas üüratu pärandimaks

Lõuna-Korea seaduste järgi on pärandimaksu määr 60%, kõige kõrgem kõikidest OECD riikidest. Eelmisel aastal suri perepea Lee Kun-Hee. Samsungit hakkas juhtima tema poeg Lee Jae-yong, aga häda on selles, et viimane läks altkäemaksu- ja pettusesüüdistustega jaanuaris vangi.

Nüüd ei taha ei perekond ega ka Samsung öelda, kust võtavad Leed 12 miljardit dollarit pärandimaksu tasumiseks. Financial Times kirjutab, et tõenäoliselt on Leed sunnitud müüma olulise osa oma kunstikogust, mille väärtust hinnatakse 2,7 miljardile dollarile. Kuna perekonnal on võimalik kunstikogu ka annetada, siis saavad Leed sellevõrra oma maksukoormust vähendada, sest annetustega saab maksumäära vähendada. See kütab Lõuna-Koreas kirgi, sest vahed rikaste ja vaeste vahel on suured.