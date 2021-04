Euroopa kõige kallim startup tegi USAs võimsa börsidebüüdi

Kui Rumeenia päritolu UiPath börsile läks, kerkis aktsia esimesel kauplemispäeval tervelt 20%. Meedia kirjutas, et tegu on nüüd Euroopa kõige väärtuslikuma startupiga, tema turuväärtust hinnati 29 miljardile dollarile, investoritelt koguti 1,3 miljardit dollarit. IPOl sai aktsia kätte 56 dollariga. Aktsia kerkis New Yorgi börsil vahepeal 80 dollari peale, kuid langes eilse kauplemispäva lõpuks 74 dollari tasemele.