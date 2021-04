Maksuvabastused, tasuta elamine: Euroopa turismimaad on leidnud uue sissetulekuallika

Need, kes saavad oma tööd interneti teel teha, on praegu nagu või sees: mitmed riigid teevad neile meelituspakkumisi, millest tavaturist ainult unistada võib, kirjutab Handelsblatt.

Kõikide järgnevate näidete puhul tuleb silmas pidada, et eelkõige on riigid huvitatud sellest, et rohkem maksuraha riiki voolaks, nii et tihti peab oma maksuresidentsuse nimetatud riigis registreerima.