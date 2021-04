Kõne, mille abil saab väljendada keerulisi mõtteid ning edastada teadmisi, on üks inimese kõige märkimisväärsemaid omadusi, mis meid teistest loomadest eristab. Kuidas ja miks see selliseks arenenud on, ei ole küll täpselt teada, kuid teadlased Barcelona ülikoolist on linnulaulu uurimise abil vastustele veidi lähemale jõudnud.