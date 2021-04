Madis Müller: tarbimispidu kiirendab lühiajaliselt majanduskasvu

Müller märgib blogis, et üks raskemini ennustatav, kuid majanduskasvu tugevalt mõjutama hakkav tegur on inimeste ostukäitumine pärast piirangute leevenemist. Viimase aasta jooksul on inimeste säästud kasvanud nii Eestis kui ka euroalal tervikuna. Seda on põhjustanud inimeste kasvanud ettevaatlikkus suuremate ostude tegemisel aga ka tõsiasi, et näiteks puhkustele ja meelelahutusele ei olegi olnud võimalik tavapärasel moel kulutada.