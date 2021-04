Aktsiaturud läksid korraks vabalangusesse, aga see ei kestnud kaua. Valitsused ja keskpangad reageerisid kiiresti ning selgus, et kriisist tulenev majanduslangus ei ole ühtlane. Mingid majandusharud, nagu turism, lennu- ja meretransport, seiskusid peaaegu täiesti, aga mõned sektorid eesotsas tehnoloogiaga said hoopis uut hoogu.