Põgenenud krüptomees põhjustas Türgis inimjahi

Kui lihtne on krüptoportaalis inimesed nende rahast ilma jätta? Väga lihtne. Türgi Thodexi kauplemisplatvormi looja Fatih Faruk Ozer teatas veebilehel, et sulgeb platvormi 4-5 päevaks, et tehnilisi uuendusi läbi viia.

Seejärel põgenes mees riigist ja viis endaga Deutsche Welle andmetel kaasa 2 miljardi dollari väärtuses investorite vara.

See on üks viimase aja suurimaid krüptomaailma tabandud skandaale: Thodexil oli Reutersi andmetel 400 000 kasutajat, viimasel kauplemispäeval ulatus kauplemiskäive kaugelt üle poole miljardi dollari piiri. Platvorm suleti Türgi kohaliku meedia andmetel peale seda kui seal oli toimunud suur dogecoini-kampaania.

Türgi alustas teadete peale tõelist inimjahti, abi on palutud Interpolilt. Türgi võimud on Bloombergi andmetel kinni pidanud enam kui 60 inimest mitmetes Türgi linnades, kuid Fatih Faruk Ozer on ikka veel kadunud.

Krüptoplatvormi advokaat teatas uudisteagentuurile, et ei tea, kus Ozer asub, aga too olevat lubanud kõik võlad ära maksta. Samal ajal kui kardetakse, et 400 000 inimese vara on jäädavalt kadunud, väitis Ozer firma veebilehel, et ta viis kaasa ainult 30 000 kasutaja raha.

Türgit on tabanud tõeline krüptobuum, mis on meelitanud ligi palju inimesi. Põhjuseks on Türgi suur inflatsioon, mis inimeste sääste sööb, nii et rahvas otsib võimalust oma rahaga mingitki tootlust teenida. Märtsikuus oli Türgi inflatsiooninäit 16%. Lisaks meelitas rahvast krüptoraha tänavune kiire tõus.