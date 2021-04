Soome üks juhtivaid vaktsiiniasjatundjaid emeriitprofessor Timo Vesikari kinnitas Tampere Aamulehtile, et Venemaalt koroonavaktsiini ostmine ei ole hea mõte. Samal ajal on Soome rahvastiku- ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru parlamendis kinnitanud, et Soome võiks alustada Venemaaga läbirääkimisi Sputniku vaktsiini soetamiseks.