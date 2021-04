Telia aktsia asus tulemuste peale langema

Telial kukkusid esimeses kvartalis nii käive kui ka kasum, kuid selle taga on osaliselt jaanuaris väljakuulutatud restruktureerimisplaan ehk kärpekava. Müügitulu kahanes ligi 3%, 21,8 miljardi krooni ehk 15 miljardi euroni. Maksude-eelne kasum jäi 7,25 miljardi Rootsi krooni juurde. Reuters teatas, et sellega suutis firma analüütikute ootusi ületada, sest finantsgurud kartsid veel halvemaid tulemusi.

Täna kirjutas Eesti Ekspress, et hoolimata Telia ja Eesti tarbijakaitseameti väidetest on nüüd ka Euroopa Komisjon leidnud, et Eesti internet on liiga kallis ja midagi tuleks ette võtta.