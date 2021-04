Swedbank kergitas Šiaulių Bankase hinnasihti

Randma märkis, et Swedbanki hinnangul Šiaulių Bankase tegevuskeskkond paraneb. «Swedbanki makroanalüütikute poolt oodatud üldine majanduse taastumine aastatel 2021–2022 toetab nõudlust ärilaenude järgi, mis 2020. aastal langes Leedus 12,8 protsenti. Seetõttu on Šiaulių Bankas oma avatuse tõttu väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele hästi positsioneeritud, et taastumisest osa saada,» lisas ta.